Свыше 35 тысяч туристов побывали на Таганае в сентябре

Он вошел в число лидеров среди самых посещаемых нацпарков России

В сентябре 2025 года по экотропам национального парка «Таганай» в Челябинской области прошли 35 тысяч туристов. С таким показателем он стал шестым в десятке самых посещаемых особо охраняемых природных территорий России, сообщили в пресс-службе Таганая.

«Окончание лета не значит, что завешается время походов. Наоборот, некоторые специально планируют путешествия в сентябре, чтобы увидеть одетые в золото склоны Двуглавой или наблюдать осенние туманы на Дальнем»,— отметили в нацпарке.

В топ-10 самых посещаемых нацпарков России вошли московский «Лосиный остров», «Красноярские столбы», калининградская «Куршская коса», «Прибайкалье», «Приэльбрусье» и некоторые другие.

С начала года на Таганае побывали свыше 250 тысяч туристов из Челябинской области, соседних регионов, Казахстана и Беларуси. Это рекорд, поскольку в приютах и кордонах за год обычно останавливается 60 тысяч туристов.