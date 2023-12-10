Более 4 тыс. человек остались без воды из-за аварии на насосах в поселке Челябинской области

В ближайшее время ресурс обещают вернуть в дома

Сегодня, 10 декабря, в поселке Фершампенуаз Нагайбакского района из-за морозов вышли из строя насосы. В результате без воды остались более четырех тысяч человек. Как журналисту ИА «Первое областное» сообщил глава поселка Ерхан Мухамеджанов, на месте уже ведутся работы. Воду должны дать в течение часа.

Об аварии на насосах сообщили в ЕДДС-112. Там уточнили, что сотрудники фершампенуазского ЖКХ приступили к устранению ЧП. На месте работают четыре человека и две единицы техники.

Глава Фершампенуаза Ерхан Мухамеджанов сообщил нам, что находится на месте и контролирует ход работ.

«Аварию устраняем, еще немного осталось. В течение часа вода появится у всех жителей»,— сообщил он.

Напомним, крупная коммунальная авария в условиях сильного мороза произошла 8 декабря в Миассе. Порыв на теплокамере оставил без воды и отопления почти 2,5 тысячи человек. Устраняли аварию под контролем главы города Егора Ковальчука. В послеобеденное время вода и отопление вернулись в дома горожан.

140 домов остались без отопления накануне в Челябинске. В Ленинском районе в частном секторе произошло два порыва на теплотрассах. Аварию устранили спустя несколько часов.