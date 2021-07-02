Более 3 тыс. южноуральцев застраховали свои квартиры и дома в «Сбербанк страхование»

Специальная программа позволяет защитить жилье и восстановить утраченное имущество

С начала 2021 года около 3200 южноуральцев защитили свои дома от самых распространенных рисков: заливов, пожаров, противоправных действий третьих лиц, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, а также ответственности перед соседями по программе «Защита дома» в компании «Сбербанк страхование».



За этот же период страховщик выплатил жителям Южного Урала более 6,7 млн рублей, что на 7% больше аналогичного периода 2019 года. Средняя сумма выплат по сравнению с прошлым годом выросла на 40% и составляет около 70 тыс. рублей. Чаще всего выплаты производились в связи с заливом жилья, на этот риск приходится более 76% страховых случаев, 12% составляют пожары, 6% — стихийные бедствия, 4% — вред имуществу, 2% — противоправные действия третьих лиц.

Защищать жилье выгодно. Так, в этом году житель Сосновского района после наступления страхового случая получил от страховой компании компенсацию — более 1 млн рублей за пострадавший от пожара частный дом.

Программа «Защита дома» позволяет надежно защитить жилье от непредвиденных ситуаций. Страхованию подлежат квартиры, в том числе сдаваемые в аренду, апартаменты, частные дома и дачи. Договор страхования можно оформить в любом отделении Сбербанка или дистанционно в несколько кликов в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте страховой компании.

При заключении договора, клиент может выбрать страховую сумму из 21 варианта в пределах от 900 тыс. до 2,9 млн рублей, а также распределить ее по объектам страхования: на конструктивные элементы, внутреннюю и внешнюю отделку, движимое имущество, страхование гражданской ответственности.

Стоимость полиса зависит от суммы покрытия и индивидуальных характеристик имущества, в том числе учитывается, из какого материала сделан дом, сдается ли имущество в аренду, на каком этаже расположена квартира, есть ли охранная сигнализация.

При этом страхователем может быть любое лицо, а выгодоприобретателем — собственник имущества. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных расходов.

«Интерес южноуральцев к страхованию растет, потому что приходит понимание — вложения в защиту имущества окупаются. Более того, полис — гарантия того, что при страховом случае человек не останется один на один со своими проблемами, а сможет без дополнительных финансовых затрат восстановить утраченное имущество, потому что страховая компания компенсирует ущерб», — отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Заявить о страховом событии можно, позвонив по номеру 900, а также через отделения Сбербанка или мобильные приложения СберБанк Онлайн и СберОсмотр. Дистанционное урегулирование убытков позволяет получить выплаты до пяти дней.