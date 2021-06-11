Больше половины южноуральцев получают заработную плату на карты Сбербанка

Клиенты и работодатели высоко оценивают удобство и выгоду банковских сервисов

Половина работающего населения на Южном Урале выбирает в качестве финансового партнера Сбер. Общее количество клиентов, которые получают зарплату на карту Сбербанка, превышает 540 тысяч человек. В среднем в регионе выпускается 26 300 зарплатных карт Сбербанка в месяц. Банк второй год подряд увеличивает долю рынка по объемам зачислений на зарплатные карты.

Сбербанк выбирают в качестве зарплатного банка, потому что это удобно и выгодно. У банка самая развитая сеть офисов и банкоматов. А Сбербанк Онлайн открывает доступ к разным сервисам:

оформление кредитов без дополнительных документов в течение нескольких минут;

управление кредитами — проверка кредитной истории, расчет кредитного лимита, досрочное погашение или отсрочка даты платежа;

новая услуга «Оформить деньги до зарплаты»;

дополнительная защита от внешних угроз (безопасный обмен данными без СМС, антивирус, отслеживание мошеннических номеров);

доступ к индивидуальным предложениям;

возможность выпустить карту без пластика с привязкой к телефону;

доступ к заказу справок без посещения офиса.

Сотрудничество со Сбербанком по зарплатным проектам удобно и для работодателей. Предприятие может направлять реестры на зачисление зарплаты в режиме 24/7, включая выходные и праздничные дни. Сервис интегрируется с бухгалтерскими и кадровыми программами предприятия.

«Мы предлагаем простые и выгодные сервисы, постоянно разрабатываем новые кредитные продукты для зарплатных клиентов. Думаю, у Сбера одно из самых конкурентных предложений по услугам и бонусам, которые предлагаются вместе с зарплатной картой. К тому же, мы постоянно расширяем пакет услуг для держателей зарплатных карт. Например, недавно в Сбербанк Онлайн появилась возможность оплачивать ряд коммунальных услуг без комиссии. Цифры говорят сами за себя — больше половины работающих южноуральцев выбрали нас», — подчеркнул управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.