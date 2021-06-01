Сбербанк и «Опора России» договорились о сотрудничестве на Южном Урале

Соглашение позволит продуктивнее поддерживать бизнес на территории региона

Сбербанк и челябинское областное отделение «Опора России» подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития предпринимательства на Южном Урале. Подписи в документе поставили управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов и председатель ЧРО «Опора России» Артем Артемьев.

Соглашение было подписано в ходе масштабного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства. На ледовой арене «Трактор» собралось около тысячи владельцев бизнеса разного масштаба. Организаторами праздника стали Челябинское областное отделение «Опора России», региональный центр «Мой бизнес» и Фонд развития промышленности Челябинской области при поддержке правительства Челябинской области. Сбербанк выступил титульным партнером мероприятия.

«Соглашение о сотрудничестве с региональным отделением „Опора России“ позволит нам еще более продуктивно поддерживать бизнес на территории Челябинской области. Рад, что южноуральское сообщество активных предпринимателей готово к работе с нами и открыто для новых предложений. Мы в свою очередь сделаем всё, чтобы наше взаимодействие принесло региональному бизнесу только пользу, и готовы предложить выгодные продукты и современные решения», — подчеркнул управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

«Сбербанк — наш давний партнер, с которым мы давно успешно и продуктивно сотрудничаем. Подписанное сегодня соглашение, с одной стороны, можно рассматривать как формализацию отношений, а с другой — это фиксация нового этапа взаимных обязательств, которые позволят еще больше наращивать темп и повышать эффективность работы как регионального отделения „Опоры России“, так и всего предпринимательского сообщества Челябинской области. Это еще одна ступенька, от которой мы отталкиваемся для дальнейшего сотрудничества со Сбером», — отметил председатель Челябинского областного отделения «Опора России» Артем Артемьев.