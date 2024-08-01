В Ленинском районе Челябинска продолжают бороться с последствиями ливней

Для пострадавших от подтопления организовано питание и доставка вещей первой необходимости

В Ленинском районе Челябинска продолжается борьба с последствиями подтоплений из-за обильных осадков. В филиале школы 75 организован прием заявок на горячее питание. Наборы загружают в машины спасателей, которые доставляют их жителям домов, оказавшихся в зоне подтопления.

















«Доставляем горячее питание, батарейки, мерим давление. Если требуется кому-то добраться в поликлинику — эвакуируем. У людей нарушен привычный уклад жизни, в некоторых домах нет света, затоплены подвалы. Но мы не останавливаемся, работаем, помогаем», — рассказала заведующая отделением социального обслуживания на дому Оксана Рогожникова.









Также спасатели и соцработники довозят людей из подтопленных домов на работу и обратно.

Количества ливневок в городе для такого объема осадков, конечно, недостаточно. Идут работы по запуску коллектора на улице Барбюса. От этого зависит уход воды с улицы Энергетиков, наиболее пострадавшей от ливней. Работы ведутся круглосуточно.









«Осталось проложить 270 метров в коллекторе. Предполагаем, что еще неделя уйдет на работы. Осадки, конечно, осложняют процесс. И грунтовые воды», — рассказал инженер Александр Силин.





В зоне подтопления оказался и частный сектор — поселок Первоплановый. Жители домов по улице Бобруйской вынуждены были передвигаться по комнатам в сапогах.













«Сейчас основную воду откачали. Многое испортилось из мебели. Готовим документы, чтобы получить компенсацию. В соцслужбах работают хорошо. И ребятам из МЧС спасибо. Семь дней работают без остановки», — поделилась хозяйка одного из домов Ольга.

Жители частного сектора в один голос говорят, что такого потопа не было в поселке ни разу.

«Даже лютыми зимами снежными все таяло и уходило. Иногда погреб чуть подтопит — и все. А теперь стихийное бедствие просто», — сказала жительница частного дома.





Ликвидацию последствий обильных осадков контролирует мэр Челябинска Наталья Котова.









«В поселке Первоплановом работает стационарный насос и машина МЧС. Основная вода ушла. Осталась в погребах и огородах. Работы по откачке воды ведутся круглосуточно. Сотрудники соцзащиты принимают заявки на гидрокостюмы, сапоги, лекарства и питание для всех, кто в этом нуждается», — сообщила Наталья Котова.





Для оказавшихся в зоне подтопления жителей Ленинского района действуют специальные номера. Вопросы по социальной помощи и заявки на покупку товаров и лекарств принимают по телефонам 274-43-12, 256-43-16. Доставку горячего питания на дом организуют по звонку на номера 8 (902) 601-55-33 или 252-28-94. Пункт временного размещения расположен на улице Энергетиков, 17, телефон 253-68-46.