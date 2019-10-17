Более 20 детсадов построят в Челябинской области

Алексей Текслер поручил усилить контроль над сроками возведения соцобъектов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании под председательством Дмитрия Медведева. Вместе с главами других регионов страны участники обсудили, как реализуются нацпроекты по демографии и здравоохранению.

«Это, наверное, важнейшие для людей проекты, они моментально ощущаются. Это и проблема детских садов, и возможность получить качественную медицинскую помощь», — подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По итогам совещания глава Челябинской области поставил задачу усилить контроль по срокам строительства социальных объектов в регионе. До 2021 года нужно обеспечить детей до 3 лет местами в яслях. В этом году уже ввели в эксплуатацию два детских сада в Челябинске — в Чурилово и в 30-м микрорайоне. До конца года должны сдать объекты в микрорайонах «Академ Риверсайд» и «Яблочный», 34-м микрорайоне Центрального района и селе Канашево (Красноармейский район). По двум последним строители отстают от графика, нужно нагонять.

«У нас есть очень серьезные планы по следующим годам, мы планируем начать строительство более 20 детских садов в целом в регионе, порядка девяти школ. Мне бы хотелось, чтобы, начиная эти стройки, мы точно были уверены в том, что вовремя их завершим. Для людей, не только для выполнения показателей национального проекта», — подчеркнул Алексей Текслер.

В планах на 2020 год — сдача двух детских садов в микрорайонах «Академ Риверсайд», а также дошкольных учреждений в «Парковом-2», 48-м микрорайоне на северо-западе Челябинска и на улице Коммуны, селе Долгодеревенском Сосновского района и Аше. В 2021 году построят по два новых садика на Краснопольской площадке в Челябинске и в Магнитогорске, еще один — в Аргаяше.

Школа в микрорайоне «Яблочный» будет готова уже в 2019 году. В следующем году запланировано строительство образовательных учреждений в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркульском и Сосновском районах, а также в Копейске. В 2021 новые школы появятся в Верхнеуральске и селе Кунашак. А школа на тысячу мест в «Академ Риверсайд» откроет свои двери в 2022 году.

Министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин отреагировал на поручение губернатора и пообещал принять соответствующие меры.

«Особое внимание будем уделять подрядчику, который заходит на объект, на строительной площадке будет ежедневный мониторинг, чтобы исключить отставание от графика даже на один день. Усилим контроль над работой муниципальных образований как заказчиков строительства, каждому окажем дополнительную консультацию по составлению технических заданий и документов, чтобы из-за них работы не затягивались и объекты вводились в строй в указанные сроки», — прокомментировал Виктор Тупикин.

Основное направление по реализации нацпроектов в сфере здравоохранения — оказание первичной помощи и доступность современных возможностей медицины для каждого жителя региона. Начато строительство 32 ФАПов. Кроме того, в Челябинской области есть два вертолета санавиации, которые позволяют оперативно доставлять пациентов на лечение в крупнейшие больницы региона.

«При этом также остаются отдельные моменты, которые меня не устраивают: динамика показателей смертности хотя и не растет, но и не падает теми темпами, которые предусмотрены нацпроектом. Основная причина — это онкологические заболевания, также патологии системы пищеварения и смертность из-за дорожно-транспортных происшествий», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор намекнул, что за невыполнение нацпроектов чиновники могут поплатиться работой. Алексей Текслер отметил, что принимает кадровые решения, чтобы исправить существующие замечания и недоработки.