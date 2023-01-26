Жителям Челябинской области напомнили о специальном назначении желтых мусорных баков

Люди по привычке бросают в контейнеры для вторсырья все подряд

Жители Челябинска, Копейска и других городов области, где в конце прошлого года появились желтые контейнеры для вторсырья, пока не приняли новинку и наполняют их обычными отходами, констатировали в министерстве экологии региона. Там напомнили, какой именно мусор необходимо выбрасывать в эти баки.

Контейнеры желтого цвета предназначены для четырех видов отходов: пластика, макулатуры, металла и стекла. В общем, всего того, что можно переработать.

Это может быть ПЭТ-тара из-под напитков, флаконы от бытовой химии, стеклянная тара, алюминиевые банки, старые смесители, металлическая посуда, газеты, журналы, тетради и т. д. Причем пластик и стекло в идеале должны быть чистыми и без бумажных наклеек.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что Центр коммунального сервиса до конца 2022 года планировал установить в городах Челябинской области 1800 желтых баков. На начало 2023 года в Челябинске насчитывалось 800 таких контейнеров, они стояли в каждом втором дворе.