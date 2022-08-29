Более 170 тысяч человек отдохнули на пляжах Челябинска этим летом

На этой неделе в городе завершается купальный сезон

На этой неделе в Челябинске официально завершается купальный сезон. Как сообщил на аппаратном совещании 29 августа замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, на городских пляжах этим летом отдохнули более 170 тысяч горожан.

«Всего с начала купального сезона на пляжах, допущенных к эксплуатации, отдохнуло более 170 тысяч человек. На этой неделе сезонные матросы-спасатели завершают свою работу, но патрульные группы поисково-спасательной службы продолжат рейдовые мероприятия»,— дорожил Александр Астахов.

Глава города Наталья Котова поручила, чтобы спасатели продолжили работать на пляжах до конца недели несмотря на то, что официально купальный сезон завершается 31 августа.

«Температура на этой неделе высокая вплоть до пятницы, поэтому спасатели пусть работают, потом уже закроем сезон в конце недели»,— сказала мэр.

Напомним, в этом году для горожан были доступны 18 пляжей во всех районах Челябинска, на которых дежурили спасатели. При этом часть из них была бесплатной и часть — платной.

При этом в городе было определено 33 места, запрещенных для купания.