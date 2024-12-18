Более 1,5 тыс. км дорог отремонтировали в Челябинской области за 5 лет

В регионе подвели итоги работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

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В Челябинской области в период с 2019 по 2024 год в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали более 1,5 тысячи километров, приобрели более 200 автобусов и привели в нормативное состояние 85% дорожной сети Челябинской и Магнитогорской агломераций, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Только в этом году в рамках нацпроекта асфальтом покрыли 40 дорог общей протяженностью 186 километров. Самым протяженным участком стала дорога Нижнеусцелемово — Кидыш — Степное протяженностью 17,8 километра. Особое внимание уделили ремонту дороги Миасс — Сыростан — железнодорожная станция Хребет, которая ведет к горнолыжному курорту «Солнечная долина».

За достижение показателей нацпроекта в 2024 году Челябинская область получила «Золотой каток».