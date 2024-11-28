На Южном Урале завершены работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

За год в асфальт одели 186 километров дорог

Как проходила реализация национального дорожного проекта в Челябинской области, рассказали в Миндоре. В 2024 году объем финансирования нацпроекта — 4,3 миллиарда рублей.

В рамках проекта асфальтобетоном покрыли 40 объектов регионального и местного значения общей протяженностью 186 километров. Среди них 27 региональных объектов, 9 объектов в Челябинске и 4 — в Магнитогорске, сообщает сайт Миндора.

Самыми протяженными объектами, отремонтированными в этом году, стали дороги Нижнеусцелемово — Кидыш — Степное протяженностью 17,8 километра, Чебаркуль — Мисяш — М-5 общей протяженностью 13,9 километра. Кроме того, окончен ремонт автодороги Коелга — М-36 Челябинск — Троицк — гр. с Р. Казахстан протяженностью 17 километров, который длился три года.

Особое внимание было уделено ремонту важной «туристической» автодороги Миасс — Сыростан — ж/д ст. Хребет. Она ведет к горнолыжному курорту «Солнечная долина», где проводятся крупные спортивные соревнования. Курорт ежегодно посещают тысячи отдыхающих.

В Челябинске завершилась реконструкция улицы Молдавской, Комсомольского проспекта, улицы Бейвеля. Это важные транспортные узлы новых микрорайонов столицы Южного Урала. Также был завершен капитальный ремонт проспекта Ленина и отремонтирован Бродокалмакский тракт, ведущий в аэропорт Челябинска.

В Магнитогорске в 2024 году отремонтировали порядка 5,5 километра дорог, включая участки улиц Труда и Карла Маркса.

Кроме того, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновляют общественный транспорт. Автопарк Челябинска в 2024 году пополнили 50 новых комфортабельных автобусов на газомоторном топливе. Сейчас они обеспечивают связь между Челябинском и Копейском.

«Мы завершили нацпроект, остались небольшие работы, уже не связанные с укладкой асфальта: барьерное ограждение, знаки. По итогам 2024 года на „Транспортной неделе — 2024“ Челябинская область получила „Золотой каток“ за достижение показателей нацпроекта, это, безусловно, заслуга всех причастных», — сказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

За пять лет реализации национального проекта в регионе обновили более полутора тысяч километров дорожного полотна. 85 процентов дорожной сети Челябинской и Магнитогорской агломерации привели в нормативное состояние, более 200 новых автобусов работают на маршрутах агломерации.