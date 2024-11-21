Челябинская область получила «Золотой каток» за реализацию дорожного нацпроекта

Итоги работы подвели на форуме «Транспорт России»

Челябинская область вышла в лидеры на уровне страны по показателям нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Результаты озвучили на XVIII Международном форуме «Транспорт России». В награду за успешную работу регион получил символический золотой каток. Его вручил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику.

Работу регионов оценивали по эффективности реализации программ дорожной деятельности, исполнительской и финансовой дисциплине, качеству объектов. Кроме того, учитывали информационное сопровождение и системы общественного контроля реализуемых проектов. «Золотые катки» достались 18 регионам.

«В Челябинской области активно идет работа. Это и региональные дороги, и федеральные дороги на очень хорошем уровне. Вот соединяем уже Екатеринбург и Челябинск хорошей четырехполосной дорогой. Осталось с Уфой еще соединить четырехполосной», — отметил Марат Хуснуллин.

Признание также связано с реконструкцией трассы М-5 «Урал». Напомним, в планах на текущий год был ремонт 800 километров дорог, объем дорожного фонда региона составлял 25 миллиардов рублей, из них половину — 12,5 миллиарда — по решению губернатора направили в муниципалитеты.

В России в рамках реализации нацпроекта сформирована опорная сеть протяженностью порядка 140 тысяч километров. Ключевые элементы опорной сети и нового транспортного каркаса страны — международные коридоры и маршруты. Активно развиваются маршрут «Россия», коридоры «Север — Юг» и «Европа — Западный Китай». По участку М-12 «Восток» от Москвы до Казани с начала текущего года уже совершено свыше 24 миллионов поездок.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в 2025 году продолжат в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».