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Челябинская область стала одной из самых успешных в реализации проекта «Городская среда»

Облагораживать территории будут специалисты «Строгановки».
сегодня в 19:28
  |  Общество

Сегодня, 17 сентября, в пресс-центре медиахолдинга ОТВ состоялось онлайн-интервью с участием члена Совета Федерации федерального собрания России Олега Цепкина. Один из вопросов касался благоустройства городов области. Специалист отметил, что регион стал одним из лучших в стране по благоустройству моногородов.

В течение 2017 года в 16 моногородах Челябинской области в рамках приоритетной целевой программы «Пять шагов благоустройства повседневности» было реализовано 60 проектов на общую сумму 1,3 млрд. рублей. Самый масштабный проект был реализован в Магнитогорске — реконструировали парк у Вечного огня, расположенный в прибрежной зоне реки Урал. Еще один яркий пример — благоустройство парка «Молодежный» в Златоусте, реконструкция которого началась еще в 2016 году. — рассказал сайту «Первый областной» Олег Цепкин.

Участник онлайн-интервью рассказал, что в рамках достигнутого недавно соглашения с Московской государственной художественно-промышленной академией имени Строганова в Челябинске и Магнитогорске будут реализовываться программа по благоустройству городской среды.

Академия Строганова — это ведущий ВУЗ страны в сфере дизайна, по разработке дизайн проектов. Причем, как по промышленным проектам, так и по дизайну городской среды. В рамках этого соглашения мы делаем упор именно на дизайн городской среды. Мы собираемся использовать научный ресурс и ресурс специалистов «Строгановки» при разработке концепций в Челябинске и Магнитогорске. — рассказал сайту 1obl.ru Олег Цепкин.

Эксперт добавил, что все проекты, связанные с благоустройством городской среды должны быть реализованы в оригинальных форматах, быть уникальными не повторяться между собой. В качестве примера такого проекта Олег Цепкин привел улицу Пролетарскую, в городе Сатка.

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