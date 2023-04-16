Благодатный огонь привезли в Челябинск из Иерусалима

В Великую субботу его вынесли из Гроба Господня

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Минувшей ночью в Челябинск спецрейсом доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Его доставили к главному пасхальному богослужению, которое прошло в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Оттуда огонь разойдется по храмам региона, сообщили в пресс-службе челябинской епархии.

«По милости божией к нам прибыл Благодатный огонь со святой земли, который стараниями, трудами нашего губернатора Алексея Текслера, трудами председателя Фонда святого апостола Андрея Первозванного Владимира Ивановича был доставлен непосредственно в наш город Челябинск как благословение со святой земли в эти святые дни. Христос Воскресе!»— сказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Благодатный огонь ежегодно сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу перед Пасхой. Затем огонь доставляют на самолетах в российские города.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев со светлым праздником Пасхи.

Подробнее об истории и сути этого праздника читайте в нашем подробном материале.