«Дарю людям эмоции!» Простые кусинцы бросили работу и нашли себя в собственном деле

Две истории о том, как потратить средства соцконтракта на праздники и холодную ковку и не пожалеть об этом

В Челябинской области все больше южноуральцев выбирают собственное дело и статус самозанятого. Для одних благодаря социальному контракту исполнилась мечта открыть свой бизнес, для других — появился альтернативный путь заработка в территории, где с работой не так все хорошо. Корреспондент информагентства «Первое областное» пообщалась с получателями субсидии из Кусинского района. Они рассказали, как в южноуральской глубинке на 250 тысяч рублей открывают семейные фирмы.

Ольга Устюгова из города Куса до рождения ребенка работала продавцом в магазине детской одежды, а затем контролером на местном заводе. Когда в 2020 году началась всеобщая изоляция из-за пандемии коронавируса, молодая мама не смогла работать по графику производства.

«На тот момент муж работал в Крыму. Трехлетнего сына пришлось отдать в дежурную группу детского сада. Он там сильно плакал, скучал и в итоге заболел. Мне пришлось написать заявление и уволиться с завода, чтобы заниматься здоровьем сына», — рассказывает Ольга.





Целый год Ольга оставалась без работы и искала пути заработка. Но все решилось благодаря случаю — семья решила отметить день рождения сына Тимофея, но не нашла соответствующего для детского праздника места.

«У нас в городе работает один зал для проведения детских праздников. Но он уже надоел местным жителям. Хотелось разнообразия, новых игрушек, праздничной атмосферы. И тогда во мне закралась мечта открыть такую студию», — говорит Ольга.

Женщина признается, что она далека от частного предпринимательства. Когда Ольга услышала о социальном контракте, она не сразу решилась подавать заявку.

«Мы долго сомневались. Как просчитать выгоду? Что делать, если дело не пойдет, ведь у нас не такой крупный город, и услуги я предлагаю не для ежедневного спроса. Где брать деньги на возврат субсидии? Взвешивали все „за“ и „против“, переделывали бизнес-план. Меня поддержал муж Андрей. Он сразу поверил в меня и убедил, что все получится», — признается Ольга.

1 июня 2021 года семья Устюговых открыла детскую досуговую комнату «Анимасики». На полученные по социальному контракту 250 тысяч рублей Ольга арендовала помещение, сделала ремонт, закупила игрушки, сухой бассейн, мебель, музыкальное оборудование и стала работать на спецзаказы. В комнате проводят детские дни рождения, выпускные и праздники. Ольга заключила соглашение с аниматорами из Златоуста, оформила фотозоны и сама ведет фотосопровождение праздников.





«Часть дохода я всегда вкладываю в развитие дела. Придумываю новые услуги, хочу расширить программу проведения праздников, купить новое оборудование. Недавно я приобрела ростовой костюм плюшевого медведя Тедди и теперь сама выезжаю на поздравления в нем. Все, о чем я даже не мечтала — сбывается: свободный график работы, любимое дело, меня во всем поддерживает муж Андрей, я посвящаю время своему сыну и могу помочь мамам в организации детского торжества. Я дарю людям праздник, а детям — самые радостные неподдельные эмоции», — признается Ольга.



Семья Молодоженовых Юрия и Регины в 2015 году переехала из Челябинска в поселок Старая Арша, что в 20 километрах от Кусы. На тот момент в семье уже росли два сына. Юрий работал вахтовым методом и большую часть времени не бывал дома.

«Мальчишки очень скучали по папе. Когда Юра был на работе, на мне оставались сыновья, весь дом, огород», — рассказывает Регина.

Частное хозяйство требует присутствия мужчины, главы семьи. Юрий приезжал в выходные и занимался домом и двором. Семья понимала, что надо было как-то выходить из сложившегося положения.

«Единственный выход — работать на себя, потому что в радиусе 20 километров работы в поселке нет. Да и в Кусе заработок невелик, что даже дорога может не окупиться», — говорит Регина.

Супруги решили открыть студию художественной ковки. В августе 2021 года они получили деньги по соцконтракту и купили оборудование для холодной ковки. Сейчас у Юрия в гараже — настоящая мастерская. Помогают ему и сыновья. Вместе с Региной глава семейства придумывает эскизы будущих цветочниц, мангалов, подставок и оградок.

«Сезон только начинается. Селяне начинают осваивать свои дворы и огороды после зимы, хотят внести что-то новое, украсить. Изделия из холодной ковки — это практично, долговечно и красиво. Мы начали делать первые заказы, кое-что покупают из наличия, из того, что Юрий успел сделать за зиму», — говорит Регина.

В семье родилась дочь, и Регина успевает не только заниматься воспитанием детей, но и помогает мужу во всем. Она запустила рекламу в соцсетях, открыла свой канал на Яндекс. Дзене, принимает заказы и консультирует клиентов.





«Когда меня спрашивают: что может ваш муж? Я говорю: мой муж может все. В своем деле мы отвечаем за качество своим именем, репутацией. Я разработала логотип нашей студии, так, что можно сказать, мы запустили свой бренд. А в сельской местности сарафанное радио работает лучше всякой рекламы. Поэтому здесь не бывает несерьезного подхода к работе», — признается Регина.

Женщина отмечает, что статус самозанятого облегчает ведение бизнеса. Для отчета о предоплате она формирует чек клиенту, и тот уже понимает гарантии на получение заказа.

О том, какие условия необходимо соблюсти для получения субсидии и оформления социального контракта, — в материале ИА «Первое областное».

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