Биологический отец Киры Ионуш получил условный срок за долги по алиментам

Старшему сыну от первого брака мужчина задолжал больше 1,5 млн рублей

В пятницу, 19 августа, Ленинский районный суд Магнитогорска приговорил к условному наказанию биологического отца Киры Ионуш. Мужчина много лет игнорирует старшего сына от первого брака, накопил миллионный долг по алиментам и только чудом избежал отправки в колонию.

Евгений Цыбин стал публичной фигурой, когда СМИ стали следить за судьбой его дочери Киры Ионуш, рожденной во втором браке. Мама девочки умерла, воспитанием Киры с тех пор занимается взрослый брат Ярослав — Евгению он приходится пасынком. Брат пытался оформить опеку над Кирой, но органы соцзащиты настаивают на том, что девочка обязана жить со своим биологическим папой.

Между тем отношение к сыну от первого брака демонстрирует полную неспособность Евгения быть заботливым, любящим папой.

«За долги по алиментам Евгения судят не в первый раз. Денег на содержание сына он не выделяет. Платит только тогда, когда идут судебные заседания. И то по несколько тысяч. А общий долг уже превысил 1,5 миллиона. Сына он также не навещает, не интересуется его жизнью. И, я думаю, в будущем ничего не изменится», — рассказала ИА «Первое областное» первая супруга Цыбина Ирина Косенко.

Женщина опасается, что когда ее сын подрастет, отец может потребовать от него алименты. По российским законам, родители могут подать такой иск в отношении своих детей. Чтобы этого не случилось, Ирина хочет лишить Евгения родительских прав. То же самое сейчас пытается сделать Ярослав в отношении Киры.

Заседание по лишению прав в отношении Киры состоится в Магнитогорске уже на следующей неделе.

Прокуратура Магнитогорска просила суд за невыплату алиментов на первого сына отправить Цыбина с колонию на полгода. Но приговор суда оказался гораздо мягче: пока Евгению дали условный срок. Будет ли надзорное ведомство обжаловать приговор, станет ясно на следующей неделе, когда суд выдаст письменное решение с мотивировкой.

В начале августа Евгений Цыбин получил условный срок за растрату детских пособий, перечисленных государством на содержание самой Киры.

Редакция ИА «Первое областное» продолжает следить за судьбой Киры Ионуш.