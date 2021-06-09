В Магнитогорске бросивший семью отец выиграл опеку над семилетней дочкой

Теперь Кира Ионуш, потерявшая мать, может лишиться родного брата

Накануне Орджоникидзевский суд Магнитогорска принял решение передать семилетнюю Киру Ионуш на попечение биологического отца, которого девочка почти не знает. После смерти матери у Киры остались два кровных родственника — родной брат Ярослав и отец. Уже несколько месяцев мужчины делят ребенка в суде. Всё это время девочка жила с братом.

Кира рисует сказочную страну. Там высокие горы, много цветов и щедрое большое солнце. А вот и сама художница. На рисунке Кира изобразила себя рядом с братом и его невестой. Умным дядям и тетям, которые несколько раз проводили психологическую экспертизу ребенка, девочка говорила, что хочет жить с ними. Но права на девочку предъявил биологический отец Женя — тот, которого даже нет на картинке.

«Это человек, который ни разу не воспитывал своих детей. Человек с неоднозначным прошлым. Человек, у которого нет постоянного места работы. Человек, который игнорирует брата Киры и не идет с нами на контакт», — говорит крестный девочки Владимир.

О темном прошлом биологического отца мы уже писали в отдельном материале. До рождения Киры мужчина бросил ребенка от первого брака и теперь должен сыну 1,5 млн рублей алиментов. По словам первой жены Евгения, мужчина несколько раз пытался совершить суицид. В распоряжении редакции есть документы, которые подтверждают, что на Евгения Ионуша заводили уголовные дела за злостное уклонение от алиментов на первого сына, за аварию с потерпевшими и за угрозу убийством соседке. Кроме того, мужчина долго жил по двум паспортам. Даже в судах его дела рассматривали под разными фамилиями.

Биография Ярослава чиста: у 22-летнего парня есть постоянная работа, свое жилье, невеста, готовая принять Киру как родную дочку.

«Считаю, что суд недостаточно оценил предоставленные ему материалы. Мы сидим и ждем худшего: что придут приставы и заберут мою крестницу», — рассказал Первому областному информагентству Владимир.

О семейном конфликте в Магнитогорске извещена уполномоченный по делам детей в Челябинской области. Евгения Майорова должна связаться с участниками конфликта в ближайшее время.