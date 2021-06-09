Накануне Орджоникидзевский суд Магнитогорска принял решение передать семилетнюю Киру Ионуш на попечение биологического отца, которого девочка почти не знает. После смерти матери у Киры остались два кровных родственника — родной брат Ярослав и отец. Уже несколько месяцев мужчины делят ребенка в суде. Всё это время девочка жила с братом.
Кира рисует сказочную страну. Там высокие горы, много цветов и щедрое большое солнце. А вот и сама художница. На рисунке Кира изобразила себя рядом с братом и его невестой. Умным дядям и тетям, которые несколько раз проводили психологическую экспертизу ребенка, девочка говорила, что хочет жить с ними. Но права на девочку предъявил биологический отец Женя — тот, которого даже нет на картинке.
«Это человек, который ни разу не воспитывал своих детей. Человек с неоднозначным прошлым. Человек, у которого нет постоянного места работы. Человек, который игнорирует брата Киры и не идет с нами на контакт», — говорит крестный девочки Владимир.
О темном прошлом биологического отца мы уже писали в отдельном материале. До рождения Киры мужчина бросил ребенка от первого брака и теперь должен сыну 1,5 млн рублей алиментов. По словам первой жены Евгения, мужчина несколько раз пытался совершить суицид. В распоряжении редакции есть документы, которые подтверждают, что на Евгения Ионуша заводили уголовные дела за злостное уклонение от алиментов на первого сына, за аварию с потерпевшими и за угрозу убийством соседке. Кроме того, мужчина долго жил по двум паспортам. Даже в судах его дела рассматривали под разными фамилиями.
Биография Ярослава чиста: у 22-летнего парня есть постоянная работа, свое жилье, невеста, готовая принять Киру как родную дочку.
«Считаю, что суд недостаточно оценил предоставленные ему материалы. Мы сидим и ждем худшего: что придут приставы и заберут мою крестницу», — рассказал Первому областному информагентству Владимир.
О семейном конфликте в Магнитогорске извещена уполномоченный по делам детей в Челябинской области. Евгения Майорова должна связаться с участниками конфликта в ближайшее время.