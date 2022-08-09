Отец Киры Ионуш из Магнитогорска получил срок за растрату детских пособий

А в конце августа у мужчины новый процесс — по лишению родительских прав

Житель Магнитогорска Евгений Цыбин получил условный срок за растрату пенсии своей дочери Киры Ионуш. Лишившись мамы, девочка уже два года находится в семье старшего брата, но пособие по потере кормильца до недавних пор начисляли на счет отца. Брату девочки Ярославу удалось доказать, что отец тратил деньги на личные нужды.

С мамой Киры Евгений развелся, когда девочке не было еще и года. Своей кровинке отец толком не помогал, а после смерти бывшей супруги вообще исчез с горизонта . Брат же девочки Ярослав попытался оформить опеку над Кирой. Но при живом отце сделать это фактически невозможно. А отказываться от ребенка биологический отец, не имеющий собственного жилья и нормальной работы, не спешит: в этом случае он лишится детских пособий и должен будет выплачивать дочери алименты.

Сама девятилетняя девочка Цыбина сторонится. Папу девочка почти не знает и боится, что тот сдаст ее в детский дом, — а такие угрозы звучали. И все-таки больше года магнитогорские органы соцзащиты настаивали на том, что Кира должна переехать к отцу. Судебные приставы даже пробовали изъять ребенка насильно. И только вмешательство омбудсмена Евгении Майоровой, а также поддержка ГУ МЧС по Челябинской области и руководства пожарно-спасательной части Магнитогорска, где работает Ярослав, девочку все же оставили брату.Местный суд также встал на сторону Цыбина . Но наладить теплые отношения у отца и дочери не получилось. И под давлением обстоятельств Евгений Цыбин разрешил Ярославу оформить временную опеку над Кирой.

«Сегодня пенсия по потере кормильца переводится не отцу, а на счет Киры. Брат несет ответственность за все траты. И он первым заметил, что денег на счету девочки не хватает»,

— рассказал ИА «Первое областное» крестный Киры Владимир Никитенко.

Пропажа денег стала поводом для возбуждения уголовного дела. Первоначально речь шла о нехватке 200 тысяч рублей. Позже недостающую сумму снизили до 60 тысяч. В приговоре суда фигурируют 36 тысяч 600 рублей. Цыбин признался, что тратил деньги на свои нужды. Например, на ремонт личного автомобиля и на продукты для новой семьи, где тоже есть два ребенка, но Цыбину неродные.

«Также отец оформил и потратил на личные нужды единовременные пособия на ребенка, которые раздавали семьям по указу президента Владимира Путина в пандемию. Но эти деньги не были целевыми: родители не должны отчитываться за них, поэтому „путинские“ пособия при возбуждении уголовного дела в размер ущерба включать не стали»,

— пояснил Владимир Никитенко.

Пока шло следствие, Евгений Цыбин вернул пропавшие 36 тысяч рублей. Но избежать наказания не удалось: суд приговорил биологического отца к 1 году и 4 месяцам условного срока.

Родные Киры надеются, что этот черный факт биографии поможет в августе лишить Цыбина родительских прав. Судебное заседание уже назначено на конец месяца. Причем с иском к Фемиде на этот раз вышел не Ярослав, а чиновники из опеки Магнитогорска.

«Я надеюсь, что Киру ему не отдадут. Это очень опасно. Во время нашего брака Евгений пил и несколько раз пытался совершить суицид. Когда я попробовала уйти от Евгения в первый раз, он пырнул себя кухонным ножом в живот на глазах у сына. Тогда врачи спасли Женю, откачали в больнице. После этого он пытался прыгнуть с балкона, а немного позже — поджечь себя прямо в квартире. В последний раз я чудом вырвала из его рук ребенка. Мы вызывали бригаду из психбольницы. Но попросили не ставить никакие диагнозы, из-за которых Женя мог лишиться работы»,

— рассказала ИА «Первое областное» первая супруга Цыбина Ирина Косенко.

Многочисленные попытки примирить девочку с папой успехом не увенчались. Евгений Цыбин не помогает Кире деньгами, а с прошлой осени даже не делает попыток встретиться с дочкой. Точно так же Евгений ведет себя по отношению к сыну-подростку от первого брака, которому задолжал алименты на сумму более чем 1,5 млн рублей.Ирина тоже пыталась лишить Евгения родительских прав, но в суде ей отказали. Отцу назначили график общения с сыном. Правда, к мальчику Цыбин так и не приходит.

Уже на следующей неделе в Магнитогорске состоится процесс по неуплате алиментов на сына. И это пятая попытка заставить Цыбина через суд нести ответственность за ребенка от первого брака.