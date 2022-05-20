СК проводит проверку после нападения собаки на 14‑летнюю девочку в Чебаркуле

Школьнице понадобилась медицинская помощь

Следственные органы начали проверку после нападения собаки на 14-летнюю девочку около ТК «Алиса» в Чебаркуле. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

О нападении на девочку в социальной сети накануне, 19 мая, рассказала ее мама.

«Мою дочь покусали за ноги три бродячие собаки. Укусы собак она не провоцировала. Мероприятия по отлову бездомных собак — это обязанность органов местного самоуправления. Моя дочь получила не только физическую боль, но и сильнейшую психологическую травму. Прошу администрацию города принять меры по отлову бродячих собак. От них могут пострадать и другие люди. Данная тема затрагивается не первый раз», — написала Татьяна Блажевская.

Как ранее сообщал наш сайт, Коркинский городской суд после обращения прокурора взыскал моральный ущерб с администрации района после нападения бездомной собаки на 11-летнюю девочку.

В том же Коркино 16 февраля ученица пятого класса школы № 9 Марина отправилась на занятия около 11 часов утра. Возле мусорных баков девочку настигла стая псов. Собаки напали на ребенка и сорвали кожу с головы.

По факту нападения на девочку СК возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).

Случаи нападения агрессивных собак на челябинцев не редкость. В начале 2022 года стало известно, что в Челябинске определили ответственных за отлов безнадзорных собак. Контракт на ближайший год заключили с ООО «РемКом». Как происходит отлов животных, чем подрядчик обезвреживает животное и куда затем доставляет? А главное — легко ли поймать в городе-миллионнике стаи собак, которые постоянно мигрируют? Чтобы ответить на эти и другие вопросы по отлову бродячих собак, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в рейд вместе с подрядчиком и запечатлел рабочий процесс.