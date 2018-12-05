/ Воробья, синиц и дятла оставили без дома в Озерске

Птицам негде кормиться из-за воришки.

Из-за пропавшей кормушки переживают жители Озерска. Дом для птиц был подвешен к дереву в одном из дворов. Он радовал и детей, и взрослых: кормушка была сделана в форме домика, в крышке открывался люк, а на «окнах» были расписные наличники. Однако неизвестный срезал кормушку ночью, и теперь у пернатых нет возможности кормиться зимой, а у жителей близлежащих домов — наблюдать за птицами.

Наш отец сам смастерил её ещё летом. Собрал из маленьких колышков, как из брёвен, украсил. Каждый день наблюдал из окна, как прилетают птицы. В этой избушке поселился воробей, прилетала стайка синиц, наведывался дятел. Дети приходили смотреть, им тоже нравилось наблюдать. Вот, вроде мелочь. Кто-то срезал кормушку. А неприятно, досадно и обидно. — пожаловался житель Озерска.

Горожане считают, что кормушку срезали нечестные родители, решившие таким легким способом победить в школьном конкурсе на лучшую кормушку.