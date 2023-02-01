Беспрецедентные санкции не смогли пошатнуть экономику Челябинской области

Алексей Текслер рассказал полпреду Владимиру Якушеву о динамике в промышленности и инвестпроектах

1 февраля полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер работают в Снежинске. В ходе поездки состоялось обсуждение текущей экономической ситуации в регионе. По словам Алексея Текслера, Челябинская область выдержала санкционное давление, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



Глава региона рассказал, что беспрецедентные санкции в первую очередь были направлены на такие промышленные регионы, как Челябинская область.

«С учетом возникающих рисков и той ситуации, которая сложилась, не только в регионе, но и в стране в целом, хочу отметить, что экономика Челябинской области выдержала санкционное давление. В целом год мы закрыли по уровню промышленного производства около 99% от уровня прошлого угода, учитывая, что к июлю 2022 года мы падали на 78% по сравнению с июлем 2021 года. С августа мы идем только вверх, динамика положительная. Рассчитываем, что этот год тоже будет в пределах 2021 года, — не хуже», — пояснил губернатор.

В ходе встречи Владимир Якушев и Алексей Текслер обсудили инвестиционную привлекательность Южного Урала.

«Благодаря комплексной работе наших предприятий нам удалось стабилизировать ситуацию, адаптироваться к тем проблемам, которые были. В первую очередь к логистическим. На часть продукции наших предприятий падал спрос, находили другие рынки, в том числе внешние. В целом эту ситуацию мы прошли достаточно успешно. Нам удалось сохранить инвестиционную активность. Все наши крупнейшие инвестиционные проекты продолжаются. Кроме того, большая часть этих проектов напрямую связана с выполнением экологических обязательств предприятий», — сказал Алексей Текслер.

Владимир Якушев подчеркнул важность продолжения экологических мероприятий. Губернатор отметил и новые инвестпроекты. Так, в Верхнем Уфалее идет строительство цинкового завода, в Карабаше — завода по производству минеральных удобрений.

«Завершится строительство новой коксовой батареи на ММК, этот проект тоже напрямую связан с экологией. Магнитогорский комбинат, как и все наши предприятия, в полном объеме сохранил инвестиционную программу», — отметил Алексей Текслер.

Знаковыми мероприятиями на магнитогорском производстве губернатор назвал газоочистки на сталеплавильном и конвертерном производстве, продолжение проекта «Парк „Притяжение“».



Встреча прошла на площадке Центра научно-делового сотрудничества Российского федерального ядерного центра — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина. На производственных площадках РФЯЦ—ВНИИТФ гости увидели уникальные установки: комплекс импульсной томографии и экспериментальную базу для исследований в интересах водородной безопасности. Руководство предприятия продемонстрировали разработки в сфере цифровых и лазерных технологий, с техническими возможностями аварийно-спасательного центра.

Делегаты и представители центра обсудили задачи и перспективы объединения научного и промышленного сообществ Урала. Госкорпорация «Росатом» является фабрикой технологий, а ядерный центр — одним из ключевых драйверов научно-технического развития отрасли. Стороны обсудили, что для достижения технологического суверенитета страны важно объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических и цифровых решений в ведущие сектора экономики, такие как атомная и водородная энергетика, микроэлектроника, электротехника и др. У ядерного центра большой потенциал в этих сферах.

В Снежинске делегация планирует посетить ряд соцобъектов, в числе которых новый лыжный стадион.



Авторы Антонина Лопаева, Тогжан Мусабаева