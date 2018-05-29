/ Крохотные бельчата показали носики из скворечника на Таганае

Сотрудники нацпарка сняли грызунов на видео.

Семейство бельчат с выводком появилось рядом с Центральной усадьбой на территории национального парка «Таганай». Грызуны поселились в одном из скворечников. Маленькие белки пока не выходят из домика, специалисты наблюдают только кончики их мордочек. Молодую семью сняли на видео.

Первый «выход в свет» должен состояться совсем скоро. Какое-то время после этого бельчата могут возвращаться в родной «дом», жить с матерью, кто-то из них может и потом здесь остаться. Возможно, первое лето они будут неразлучны, но ближе к зиме каждый из них станет самостоятельным. Подыскивать себе пару зверьки начнут только через год. — рассказали сайту «Первый областной» представители национального парка «Таганай».

Напомним, весна приносит пополнение многим животным, в том числе и обитающим в неволе. Количество жителей челябинского зоопарка в мае пополнилось парой северных оленей. Малыши с первых дней жизни находятся на всеобщем обозрении. Они не боятся людей, но уходить далеко от мамы пока не собираются.