/ 5 тысяч косуль разрешили убить охотникам в новом сезоне

Объемы добычи животных увеличили в связи с ростом их популяции.

Специалисты подсчитали количество диких животных, на которых обычно охотятся на Южном Урале. Оказалось, что численность почти всех заметно выросла. Сегодня, по данным минэкологии, на просторах Челябинской области бегают 7,5 тысяч лосей, 4 тысячи кабанов, 34 тысячи зайцев. И только косуль стало немного меньше — всего 64 тысячи. В связи с этим охотникам разрешили убивать больше животных, чем в прошлом сезоне.

Достаточно высокая численность охотничьих ресурсов позволили увеличить объемы их добычи. В этом году в области без ущерба для популяции диких животных разрешено добыть 438 особей лося (в 2017 году — 357 особей), 5 206 особей косули сибирской (в 2017 году — 5 103), 11 особей рыси (в 2017 году — 3) и 67 медведей (в 2017 году — 67). Данные объемы добычи охотресурсов получили положительное заключение государственной экологической экспертизы и согласованы с Министерством природных ресурсов Российской Федерации. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства экологии региона.

При этом охотников, которые надеются без разрешения подстрелить животное, ждет штраф. За незаконную охоту на лося придется заплатить от 240 до 400 тысяч рублей. Жизнь косули оценена в 280 тысяч. Кроме того, нарушителю грозит уголовное наказание с лишением свободы на срок до 5 лет.