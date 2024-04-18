Беги и помогай: в День защиты детей Сбер проведет в Челябинске «Зеленый марафон»

Организаторы поддержат ребят с ментальными особенностями и опытом сиротства

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1 июня 2024 года Сбер проведет в Челябинске «Зеленый марафон». Спортивно-благотворительный праздник ежегодно привлекает к участию профессионалов и любителей бега разных возрастов на территории всей страны. Почему стоит посетить «Зеленый марафон» Сбера, рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Александр Конев.

— «Зеленый марафон» состоится в День защиты детей. В этот день для детей будут организованы игры и конкурсы, а для взрослых — танцы, тренировки и мастер-классы. Каждый член семьи найдет занятие по душе и сможет активно отдохнуть на свежем воздухе.

«Зеленый марафон» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Это излюбленное место для прогулок жителей и гостей Челябинска, расположенное в самом центре города среди вековых сосен. Поэтому мы посчитали, что эта площадка идеально подойдет для проведения нашего забега.

Забеги предусмотрены для участников всех возрастов. Основная дистанция — 4,2 километра, что является 1/10 частью марафонского забега 42 километра. Ее могут пробежать участники старше 14 лет. Для детей от 7 до 13 лет предусмотрена дистанция 420 метров. Также запланированы соревнования по скандинавской ходьбе на 4,2 километра.





«Зеленый марафон» — мероприятие со смыслом. По традиции носит благотворительный характер. Поэтому мы ежегодно высаживаем деревья, проводим субботники и мероприятия по финансовой грамотности. В этом году мы сделаем акцент на поддержку детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

«Зеленый марафон» — большой спортивный и семейный праздник, в котором ежегодно принимают участие несколько тысяч южноуральцев. Приглашаю всех интересно провести время на свежем воздухе и принять участие в благотворительной помощи детям с ментальными особенностями. Уверен, «Зеленый марафон» станет одним из самых ярких событий этого лета. Увидимся на старте!

Регистрация на 11-й «Зеленый марафон» Сбера уже стартовала. Желающие принять участие в этом спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега.

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