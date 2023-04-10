В Челябинске в десятый раз пройдет «Зеленый марафон»

«Зеленый марафон» в этом году состоится 20 мая и пройдет уже в десятый раз. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России — забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране

По традиции забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека, и сделать благотворительное пожертвование. Все средства поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения марафона.

«Мы запустили „Зеленый марафон“ в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи, чтобы развивать в нашем банке и всей стране интерес людей к здоровому образу жизни и ответственному отношению к природе. За эти годы частью спортивного, благотворительного и экологического праздника стали сотни тысяч россиян. В этом году мы проводим забег вместе с фондом „Вклад в будущее“. На собранные средства мы высадим тысячи деревьев, продолжая масштабную программу лесовосстановления, которую уже много лет проводит Сбер. Я приглашаю всех — и атлетов-любителей, и профессионалов, и болельщиков, и родителей, и детей — принять участие в марафоне»,— говорит заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.





В Челябинске «Зеленый марафон» пройдет на территории парка Гагарина. В программе — дистанция 4,2 км и детский забег. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные активности.

«„Зеленый марафон“ давно перестал быть просто забегом, это значимое событие для нашего региона. В предыдущем марафоне приняли участие около 5 000 челябинцев, и в этом году мы ждем, что к нам присоединится еще больше активных жителей. Всех бегунов и болельщиков ждет настоящий семейный праздник с разнообразными активностями, мастер-классами, конкурсами и призами. Каждый сможет не только прекрасно провести время на свежем воздухе, но и сделать свой вклад в решение экологических проблем»,— говорит Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.





Регистрация уже открыта на сайте забега.