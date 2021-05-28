«Зеленый марафон» Сбера впервые пройдет в Магнитогорске и нацпарке «Таганай»

Для участников мероприятий организуют квесты, мастер-классы и розыгрыши призов

«Зеленый марафон» расширяет границы. Помимо Челябинска, еще в двух районах области можно принять участие в масштабном празднике Сбера. 5 июня присоединиться к забегу жители Южного Урала смогут сразу в трех локациях: парке культуры и отдыха им. Гагарина в Челябинске, экологическом парке в Магнитогорске и национальном парке «Таганай».

В Магнитогорске и нацпарке «Таганай» участники пробегут дистанцию длиной в 4,2 километра. В Челябинске также будут организованы дополнительные дистанции: для детей, любителей скандинавской ходьбы и людей с особенностями здоровья.

В нацпарке «Зеленый марафон» будет проходить совместно с празднованием 30-летия «Таганая». Гостей ждет интересная и разнообразная программа: мастер-классы по народным промыслам, экологические игры и лекции от сотрудников нацпарка, детский аквагрим в экотематике, выступление фолк-квартета «Эхари».

В Магнитогорске и Челябинске для участников «Зеленого марафона» будут организованы не менее интересные активности: розыгрыши призов, игры, квесты, развлечения для детей и фотозоны.

«Очень здорово, что жители разных районов Челябинской области смогут принять участие в „Зеленом марафоне“. Приглашаю всех, кто хочет хорошо провести время на свежем воздухе и сделать вклад в решение экологических проблем. Уверен, „Зеленый марафон“ станет одним из самых ярких событий этого лета», — отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Чтобы принять участие в мероприятии, можно до 28 мая зарегистрироваться на сайте greenmarathon.ru или заполнить анкету прямо на мероприятии.

Регистрируйтесь по ссылке и приходите на забег всей семьей — будет интересно и полезно!