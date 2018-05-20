/ Лауреатов Каннского фестиваля назвали во Франции

Главный приз достался японцу.

Фильм японского режиссера Хирокадзу Корэеда «Магазинные воришки» награжден пальмовой ветвью — главным призом Каннского фестиваля. Победителей 71-го международного конкурса назвали во Франции. За победу боролась 21 картина. Россияне остались без официальных наград, хотя заработали похвалу.

Россию в основном конкурсе представляли два фильма — «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого, что случилось впервые с 2007 года. «Айка» не получила ни одной главной награды. Однако жюри отметило актерскую игру Самал Еслямовой, которая сыграла иммигрантку в Москве, вынужденную отказаться от своего ребенка. В то же время картина «Лето» получила положительную оценку прессы, но наград удостоена не была. — сообщает РИА Новости.

Картина «Магазинные воришки» рассказывает про необычную семью в современной Японии. Они находят на улице маленькую девочку и оставляют ее жить у себя.

Добавим, мероприятие проходило на Лазурном берегу с 8 по 19 мая.