/ Батарейки и лампы предлагают отдельно утилизировать жителям новых микрорайонов

Заботиться о природе призывают жителей микрорайона «Парковый» и «Белый хутор». Им предложили не выбрасывать батарейки и ртутные лампы вместе с другим мусором, а отдавать их в специальные пункты приема опасных бытовых отходов. Такие расположены в офисах управляющей компании ЮУ «КЖСИ».
Мы призываем челябинцев не выбрасывать батарейки и лампы с обычным мусором и уж точно не хранить их дома. Приносите отработанный материал к нам в офисы в рабочее время, и мы бесплатно примем его. Всё упаковывается в специальные контейнеры и направляется на утилизацию и переработку. — рассказал директор УК «ЮУ КЖСИ» Александр Витальев.
В управляющей компании пояснили, что заключены договоры с организациями, перерабатывающими батарейки и лампы. Так что ни один из опасных предметов не будет разлагаться в окружающей среде.
Сдать батарейки и лампы можно здесь:
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мкр. Парковый, ул. Скульптора Головницкого, 16;
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мкр. Белый хутор, ул. Светлая, 2
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