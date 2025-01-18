Бариста рассказала, какой кофейный напиток челябинцы пьют чаще всего

Сегодня празднуется День кофейного гурмана

Сегодня, 18 января, отмечается День кофейного гурмана. Действительно, сложно встретить человека, который хотя бы раз в жизни не пробовал кофе. Тем более что ежегодно растет число заведений, где посетителям предлагают чашечку бодрящего. Для многих стало привычкой начинать свой день с этого напитка. Челябинский бариста Мария рассказала ИА «Первое областное» о том, какой вид кофе пользуется наибольшей популярностью среди горожан.

Мария Клементьева восемь лет работала в кофейнях бариста. Она сама большая любительница кофе. Дома готовит напиток в капельной кофеварке.

«Я очень люблю кофе, выращенный в Кении. Ему свойственны ярко выраженная кислотность и ягодные ноты во вкусе. Из-за малых территорий, пригодных для земледелия в Кении, кофе здесь в основном выращивается небольшими хозяйствами, кофейные ягоды собираются вручную и сдаются для дальнейшей обработки в специальные кооперативы. Кофе высокого качества проходит мытую обработку с двойной ферментацией, что также влияет на его вкусовые качества», — рассказала о производстве кофе девушка.

Мария уточнила, что на вкус кофе влияет его генетическое происхождение, способ обработки и степень обжарки. Сейчас найти «свой» сорт практически не составит труда — было бы желание.

«Хорошо, что современному миру индустрия предоставила разные сорта, способы приготовления, множество разновидностей кофейных напитков. А нам остается только пробовать и выбирать понравившийся. За все мое время работы бариста самой популярной позицией был капучино», — резюмировала девушка.

Напомним, по итогам 2023 года количество кофейных точек в Челябинске, по данным 2ГИС, выросло на 1,01%. А вот количество точек навынос увеличилось на 4%. Самым популярным кофе в городах-миллионниках стал капучино. Средняя стоимость этого напитка в областном центре составила 194,32 рубля.