«Не бойтесь просить переделать напиток»: челябинский бариста раскрыла секреты приготовления кофе

Жанна Матнурова варит его два года

Кофе — один из самых популярных напитков в Челябинске. Кто-то готовит его исключительно сам, а кто-то идет за чашечкой или стаканчиком вдохновляющего напитка к бариста. Челябинка Жанна Матнурова уже два года варит кофе в кофейне. Девушка рассказала корреспонденту ИА «Первое областное», как стать бариста и создать необычный напиток в домашних условиях.

«Пару лет назад я активно искала работу. Знакомая предложила устроиться к ним в кофейню. Тогда я редко ходила в подобные заведения и не интересовалась культурой кофе. Но когда пришла на стажировку, удивилась, насколько это увлекательно. И вот я бариста», — говорит Жанна.





Освоить профессию бариста можно на курсах, которые длятся от 10 до 30 часов. Причем многие кофейни в Челябинске готовы обучать человека с нуля. Потом пара недель стажировки — и ты готовый специалист, можно устраиваться на работу.

«Зарплаты у бариста разные. Доход зависит от кофейни и графика. На руки получаешь примерно по 20—50 тысяч, сверх которых можно рассчитывать на чаевые. Наличие чаевых зависит от умения общаться с людьми и умения помогать посетителям делать выбор», — продолжает Жанна.

Первым делом бариста, по словам Жанны, должен уметь настраивать помол зерен. Именно помол и влияет в итоге на вкус и аромат напитка. Также бариста должен уметь взбивать молоко, добиваясь идеальной пены и температуры. Правильно взбитое молоко помогает создать идеальное соотношение молочной пенки и кофе.

При этом также бариста может проявить фантазию и создать оригинальный напиток на собственный вкус.

«Мне нравится создавать напитки, которых нет в меню. Я люблю смешивать кофе с разными соками или газировками, добавлять сиропы. Мой любимый напиток — холодный шмель. Обычно он состоит из холодного апельсинового сока, двойного эспрессо, а также сладкого сиропа. Он идеально подходит для теплых дней», — рассказывает Жанна.

Читателям ИА «Первое областное» девушка предлагает приготовить дома обычный кофе необычным способом.



Налейте в кружку молоко и положите туда же добавки, взбейте капучинатором. Пена может быть плотной или не очень. После этого всыпьте в другой стакан кофе, залейте его кипятком, перемешайте и влейте туда же взбитое молоко. Таким способом можно приготовить любой фантазийный напиток.

Еще один необычный рецепт: налейте в стакан кофе с кипятком, далее вишневый сок и кока-колу, перемешайте — получится интересный напиток с горчинкой.





Чаще всего, рассказывает бариста, челябинцы покупают в кофейне средний капучино. На остальные напитки спрос растет или падает в зависимости от сезона. Например, летом челябинцы чаще покупают шмель (кофе с апельсиновым соком и льдом), а зимой отдают предпочтение рафу.

По работе бариста, продолжает Жанна, можно понять, насколько удачным выйдет напиток.

«Например, насколько хорошим получится кофе с молоком, можно понять по тому, как бариста отстукивает молоко в железной чаше. Если услышите стук больше двух раз, то, скорее всего, молоко взбито неправильным образом. Никогда не бойтесь попросить бариста переделать напиток, если он кислый или горький. Ведь наша главная цель — чтобы гости уходили довольными», — говорит девушка.

Жанна считает, что одно из самых важных качеств бариста — вежливость.



«Не имеет значения, в каком настроении я вышла на смену, я могу и не улыбаться гостям, но никогда не буду хамить. Но чаще всего настроение хорошее, ведь целевая аудитория нашей кофейни — интересные и дружелюбные люди. Я могу пошутить или поинтересоваться, как у них дела. С постоянными посетителями могу обсудить какие-то истории из личной жизни, ведь они часто о себе что-то рассказывают. Бывает, люди приходят с плохим настроением и им нужно с кем-то поделиться. Думаю, здесь важно слушать», — говорит Жанна.

Однажды в кофейню, где работает девушка, под конец ее смены зашел паренек. Жанна была настолько уставшей, что уже не улыбалась. Когда бариста спросила, что добавить в напиток, паренек улыбнулся и попросил «хорошее настроение». За такие теплые моменты Жанна и любит свою профессию и собирается расти в ней дальше.

Текст: Софья Слипченко.