Как получают кофе без кофеина

При тревожности и кардиопатологиях этот напиток предпочтительнее

Кофе без кофеина стал популярным выбором тех, кто хочет наслаждаться ароматом и вкусом любимого напитка, избегая при этом воздействия кофеина. Процесс получения кофе без кофеина, его отличия от обычного кофе и возможные преимущества для здоровья вызывают интерес потребителей.

Процесс декофеинизации может осуществляться несколькими методами, но основными из них являются:

• химический метод — здесь используются растворители, такие как метиленхлорид или этиловый ацетат, которые помогают извлечь кофеин из кофейных зерен. Сначала зерна пропариваются, чтобы открыть их поры, затем обрабатываются растворителем, который связывается с кофеином и удаляет его. После этого зерна снова подвергаются обработке паром для удаления остатков растворителя;

• физический метод — этот способ более экологичен и обходится без химических растворителей. Кофейные зерна замачиваются в горячей воде, что позволяет кофеину и некоторым другим растворимым веществам перейти в воду. Затем эта вода проходит через специальный фильтр, который задерживает кофеин. После этого очищенная вода снова используется для замачивания новых порций зерен, что сохраняет ароматические масла и вкус;

• суперкритическая углекислота — в этом методе задействуется углекислый газ в состоянии суперкритической жидкости, который извлекает кофеин, не затрагивая другие соединения, отвечающие за вкус и аромат.





«Основное отличие кофе без кофеина от обычного заключается в концентрации кофеина. В то время как стандартная чашка кофе может содержать от 80 до 100 мг кофеина, в кофе без кофеина его уровень обычно составляет менее 5 мг на порцию. Однако важно отметить, что полностью без кофеина кофе не бывает и в нем все равно могут оставаться следы кофеина», — говорят диетологи.

Стоит учитывать, что процесс декофеинизации способен немного изменять вкус и аромат кофе, хотя производители стараются сохранить его максимально близким к оригиналу.

Кофе без кофеина приносит ряд преимуществ:

• снижение стресса сердечно-сосудистой системы — для людей с чувствительностью к кофеину или сердечно-сосудистыми заболеваниями кофе без кофеина станет более безопасным выбором;

• антиоксидантные свойства — кофе, даже без кофеина, содержит множество антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса;

• улучшение пищеварения — некоторые исследования показывают, что кофе без кофеина способствует улучшению пищеварительных процессов;

• уменьшение тревожности — для людей, страдающих от тревожных расстройств, кофе без кофеина будет предпочтительнее, так как кофеин усиливает симптомы тревоги.