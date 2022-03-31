Южноуральцам обещают ветреную и снежную погоду

На дорогах ожидается гололед

Сегодня, 31 марта, в Челябинской области ожидается теплая, но ветреная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе возможен снег с дождем.

Этим утром в Челябинской области прогнозируют до +2°C. Днем температура воздуха поднимется до +2, +7°C. Облачно с прояснениями, местами снег с дождем. Утром возможны туманы. На дорогах гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также обещают снег с дождем. В утренние часы столбики термометров достигнут −1°C, днем потеплеет до +2, +4°C. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.