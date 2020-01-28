Казахстанец, пытавшийся похитить тигренка Гектора, отправится в колонию

Решение вынес суд в Оренбургской области.

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Бузулукский районный суд огласил решение по уголовному делу в отношении жителя Казахстана, который 28 июня 2019 года пытался украсть из передвижного зоопарка краснокнижного амурского тигренка. Он схватил котенка за лапы и пытался вытянуть сквозь решетку, помешала этому мать-тигрица, которая встала на защиту детеныша и ранила лапой пьяного похитителя.

«Суд учел, что нетрезвый иностранец пытался похитить и в итоге травмировал животное, занесенное в Красную книгу. Решение о его заключении в колонию уже вступило в силу», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Суд приговорил похитителя к 10 месяца колонии общего режима. В то время как тигренок Гектор, который сейчас находится в челябинском приюте зоозащитника Карена Даллакяна, никогда не сможет не только вернуться в дикую природу, но и даже нормально передвигаться. Травма задних лап, как показала диагностика, не поддается лечению.

«Конечно, хотелось бы, чтобы и вторая статья за жестокое обращение с животными была учтена, была такая инициатива от нас, от общественников. Но, к сожалению, рассмотрели только уголовное дело по факту попытки кражи. В любом случае, сейчас необходимо поднять общественный резонанс, чтобы донести до людей, что прежде, чем идти на такие преступления, т.е. даже украсть животное, должны понимать, что это грозит тюрьмой. Я думаю, что 10 месяцев не на свободе ему мозги поправят», — поделился в разговоре с корреспондентом сайта «Первый областной» Карен Даллакян.

В случае, если бы суд рассмотрел и вред нанесенный тигренку, который навсегда останется инвалидом, наказание могло быть суровее.