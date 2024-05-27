Авиаперевозчик Red Wings запустил прямые рейсы в Новый Уренгой и Махачкалу

﻿﻿﻿Компания также увеличила число рейсов в Казань

Авиакомпания Red Wings возобновила прямые рейсы из Челябинска в Махачкалу и Новый Уренгой. В первом случае длительность перелета составит три часа, во втором — два с половиной. Полеты будут осуществляться по вторникам.



Это единственный прямой рейс до Нового Уренгоя. Из Челябинска в Махачкалу, согласно данным на ресурсе Aviasales, без пересадок также можно улететь на самолете авиакомпании Nordwind Airlines.

В пресс-службе челябинского аэропорта рассказали, что авиаперевозчик также увеличил число рейсов в Казань.

«Отправление из Челябинска заявлено по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы с вылетом из Казани — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, 4 июня «Аэрофлот» запустит дополнительный рейс между Челябинском и Москвой. Полеты будут ежедневными в течение всего этого лета.

