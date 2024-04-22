Из Челябинска возобновили авиарейсы в Анталью

Первый самолет отправится уже на этой неделе

С 26 апреля жители Челябинска смогут летать в Анталью прямыми рейсами. Полеты из столицы Южного Урала на популярный турецкий курорт возобновили сразу две авиакомпании — Southwind Airlines и Azur Air, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Первый рейс авиакомпании Southwind Airlines отправится в пятницу, 26 апреля. Пассажиры будут летать на самолетах Boeing 737-800, рассчитанном на 189 человек, и Airbus А321 с салонами на 220/240 человек.

С 28 апреля полеты из Челябинска в Анталью возобновляет авиакомпания Azur Air. Перевозить пассажиров будут на Boeing 757‑200 вместимостью 238 пассажиров.

По данным аэропорта Курчатов, полетные программы рассчитаны до конца летнего сезона.