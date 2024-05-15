Между Челябинском и Москвой на лето запустят дополнительный авиарейс

Количество вылетов достигнет семи раз в сутки

С 4 июня авиакомпания «Аэрофлот» запускает дополнительный рейс между Челябинском и Москвой. Вылет будет ежедневным и в течение всего лета 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Таким образом, количество вылетов по данному направлению будет достигать 7 раз в сутки с июня по август, а еженедельная частота полетов увеличится до 49, что на 16% больше, чем летом прошлого года», — отмечают в «Аэрофлоте».

Аэропорт прибытия в Москве — Шереметьево. Полеты в столицу России из Челябинска — самые востребованные. «Аэрофлот» летает туда ежедневно и несколько раз в день. Рейсы выполняются на самолетах Airbus и Boeing.

На весенне-летнее расписание Международный аэропорт Курчатов перешел с 31 марта. В этом сезоне сохранятся самые востребованные направления. Добавили новые для региона маршруты.

