/ Авиабилеты могут подорожать в 2019 году

Стоимость вырастет из-за цены на авиакеросин.

В 2019 году планируется повышение цен на авиабилеты. Стоимость может увеличиться минимум на 5−7%, рассказали популярные билетные агрегаторы газете «Известия». Цены на полеты за рубеж могут вырасти до 25%, на перелеты по России — до 19%.

Данные «Туту.ру» сообщают, что стоимость перелетов из Москвы в Сочи выросла на 8%, в Краснодар — на 19%, Ростов-на-Дону — на 18%.

Авиакомпании признали, что тарифы повысить придется.

Объективная оценка показывает, что для компенсации роста себестоимости тариф необходимо увеличивать. Но пока у анас нет планов по росту тарифов в 2019 году. — рассказал «Известиям» представитель S7.

Цена зависит от стоимости авиакеросина. За год она увеличилась практически на 9,7%. Если цена на керосин не перестанет расти, то стоимость авиабилетов продолжит увеличиваться.