Аукцион на ремонт участка трассы М-5 приостановлен челябинским УФАС России

Заказчик мог нарушить требования законодательства.

ФКУ УПРДОР «Южный Урал» проводит аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км 1829+000 – км 1844+000 (правый проезд). Начальная цена контракта составляет 388 миллионов рублей. Один из заявившихся участников торгов — компания ООО «Дорстройсервис» из Челябинска посчитала, что дорожным агентством в проекте тендера были нарушены требования законодательства о контрактной системе. В компании решили обратиться в Челябинское УФАС России за разъяснением.

«Компания полагает, что заказчик при проведении закупки работ, услуг не вправе требовать предоставления в составе заявки конкретных показателей товара, соответствующих значениям, установленным в документации о закупке, указания на товарный знак (при наличии), если товаром являются строительные и расходные материалы, используемые при выполнении работ, без которых невозможно выполнить такую работу», — сообщили о заявлении «Дорстройсервиса» в Челябинском УФАС России.

На время рассмотрения жалобы и проведения проверки УФАС приостановило заключение контракта по аукциону. Заседание комиссии назначено на 4 декабря. Там и решится судьба будущего ремонта трассы М-5 «Урал». Дата официального проведения аукциона на ремонт дороги — 15 декабря.