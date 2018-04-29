/ Аттракционы в челябинских парках будут работать все майские праздники

Руководство объявило о переходе на летний режим работы.

Долгие майские праздники челябинцы смогут провести в парках культуры и отдыха. Они перешли на летний режим работы. Все площадки и аттракционы будут открыты с утра до вечера. Это значит, что проверка, которую ежегодно организовывает управление культуры, прошла успешно.

Парк будет открыт для всех желающих. Аттракционы будут работать с 10 утра до 10 вечера. С мая мы как раз переходим на летний режим работы. — рассказали сайту «Первый областной» в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина.

Аналогичный режим работы без выходных обещали в городском саду имени Пушкина и в парке имени Тищенко. Официальный комментарий от представителей парка имени Терешковой получить не удалось.

Напомним, что в этом году праздники начинаются 29 апреля и заканчиваются 2 мая.