Артемий Лебедев выступил на «Молфесте» в Челябинске

Чем запомнился его визит

На площади Революции в Челябинске сегодня царит энергия будущего. В День молодежи фестиваль «Молфест» собрал тысячи южноуральцев, главным магнитом стал визит Артемия Лебедева. Также дизайнер ответил на вопросы горожан, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Свою лекцию «Как стать плохим дизайнером» Артемий Лебедев начал с наглядных примеров хорошего и плохого дизайна. Запоминайте, таблица умножения на обороте тетради — плохо, таблица Пифагора — хорошо.

Чтобы развивать насмотренность, дизайнер посоветовал южноуральцам ходить в музеи. А также сказал, что лучшим институтом дизайна являются наши глаза.

Еще, наверное, самый известный дизайнер похвалил челябинские дорожные знаки.

«Они расположены не на столбах, а на кронштейнах. Это очень красиво, это делает город богаче»,— отметил он.

Студия Артемия Лебедева создала схему московского метро, оформление для столичного общественного транспорта, информационное табло в аэропорту Шереметьево. А теперь дизайнер хочет создать схему челябинского метротрама.

А еще Артемий Лебедев хотел бы, чтобы «Культурной столицей — 2027» стал Челябинск.

И напоследок. Главная новость недели от дизайнера:

«Мы с вашим прекрасным губернатором Алексеем Текслером попили кофейку»,— сказал он на «Молфесте».

Авторы: Ксения Рындина, Александра Шрайбер