Артемий Лебедев: «Был бы рад создать схему челябинского метротрама»

Знаменитый дизайнер выступает на «Молфесте»

Сегодня, 28 июня, в Челябинске в День молодежи проходит «Молфест». Одним из гостей молодежного фестиваля стал знаменитый дизайнер Артемий Лебедев. Он рассказал южноуральцам о том, как отличить плохой дизайн от хорошего, охотно отвечал на вопросы южноуральцев, а также затронул тему строительства челябинского метротрамвая, передает ИА «Первое областное».

«Был бы рад создать схему челябинского метротрама»,— сказал он.

Напомним, «Молфест» проходит на площади Революции. Для гостей работают интерактивные площадки, а также выступают известные гости. Например, олимпийский чемпион, гимнаст Артур Далалоян.