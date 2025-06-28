Артемий Лебедев: Челябинск должен стать «Культурной столицей» в 2027 году

Об этом дизайнер заявил на «Молфесте»

Сегодня, 28 июня, в Челябинске на «Молфесте» выступил дизайнер Артемий Лебедев. На вопрос о том, какой город должен стать «Культурной столицей — 2027», он ответил — Челябинск, передает ИА «Первое областное».

«Я хотел бы, чтобы Челябинск стал „Культурной столицей“ в 2027 году. Будем топить за это»,— сказал он.

Напомним, конкурс проводит министерство культуры России. Первый этап — народное голосование на портале «Госуслуги», которое продлится до ноября. Второй этап — презентация программ финалистов экспертной комиссии. Победитель будет объявлен в декабре 2025 года. Всего за звание борются 39 российских городов.

Ранее Артемий Лебедев заявил, что был бы рад создать схему челябинского метротрама.