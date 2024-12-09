Артем Жога отметил особую значимость ЗАТО Челябинской области для безопасности страны

Совещание по развитию городов присутствия ГК «Росатом» прошло в Озерске

Полпред президента России в УрФО Артем Жога провел в Озерске совещание по вопросам социально-экономического развития городов присутствия ГК «Росатом», находящихся на территории Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Полпред отметил, что закрытые города имеют большие перспективы развития, так как имеют особую значимость для безопасности России.

«Здесь создается „аргумент“, который „остужает“ лихие головы наших западных партнеров, предупреждая их необдуманные поступки и решения. Развитие закрытых городов Челябинской области будет продолжаться и в вопросах городской среды, и в вопросах социального обеспечения населения. В планах строительство нового жилья и социальных объектов. Люди — это самый ценный ресурс. Один из важнейших приоритетов — это повышение качества жизни, в том числе в таких небольших городах, где сосредоточены мощные научно-производственные базы», — заявил Артем Жога.

Губернатор Алексей Текслер напомнил, что правительство региона подписало соглашение с ГК «Росатом». Сотрудничество партнеров в первую очередь направлено на комплексное развитие Озерска, Снежинска и Трехгорного.

Губернатор Алексей Текслер и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога 9 декабря работали в закрытых городах Челябинской области. В Снежинске они возложили цветы к мемориалу погибших воинов и осмотрели производственные площадки Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина, а в Озерске побывали в техническом колледже, где готовят специалистов для атомной отрасли, и на ПО «Маяк». В Озерске Жога провел совещание по развитию городов присутствия ГК «Росатом».