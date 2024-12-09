Алексей Текслер и Артем Жога посетили градообразующее предприятие Снежинска

Губернатор и полпред высоко оценили разработки РФЯЦ — ВНИИТФ

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрели производственные площадки Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина, сообщает пресс-служба правительства региона.

Гостям показали перспективные разработки, музей института, а также выставку техники аварийно-технического центра.

«Полпред и губернатор высоко оценили разработки одного из ключевых предприятий госкорпорации „Росатом“, которое не только вносит весомый вклад в достижение технологического суверенитета России и переход на новейшие технологии, а также, по словам Артема Жоги, дает уверенность в завтрашнем дне, обеспечивает безопасность и развитие страны», — отмечают в пресс-службе.

Напомним, правительство России и профильные ведомства реализуют комплекс мер для повышения эффективности поддержки научного сообщества. Они призваны способствовать внедрению инноваций, повышению конкурентоспособности отечественных компаний и целых отраслей промышленности. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе.