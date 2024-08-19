Студенты ЮУрГГПУ обнаружили в Челябинской области уникальную нагайку с греческим орнаментом

Необычная находка пряталась в Кизильском районе

Челябинские археологи обнаружили в окрестностях деревни Кацбах артефакты, которых ни разу не находили в Южном Зауралье. Топорик и рукоять нагайки — часть хлыста для управления лошадью — пролежали в земле несколько тысяч лет. Об этом журналистам медиахолдинга «Первый областной» рассказала доцент кафедры всеобщей истории и руководитель археологической практики ЮУрГГПУ Ирина Алаева.

Интерес молодых археологов был сосредоточен вокруг памятников бронзового века — вот и искали останки древних людей, их поселения и орудия труда там, где уже находили приметы обитателей того времени. Везет на уникальные находки не каждый год — в известных точках многие годы историки и археологи по крупицам собирают артефакты, так что все самое крупное и интересное уже давно откопали.

В этот раз ученым повезло: они обнаружили сразу несколько удивительных экспонатов. Первый — предположительно, рукоять нагайки с орнаментом. Такие находки в России можно пересчитать по пальцам одной руки. Эксклюзивность ее и в том, что орнамент не простой, а греческий — такой встречается на артефактах микенской цивилизации. Рядом с нагайкой обнаружили и каменный топор — скорее всего, это орудия, которые использовались во время ритуалов культа Тваштара — индуистского божества и искусного мастера-кузнеца для богов.

«Нагайка и топор обнаружены рядом на полу постройки в непосредственной близости друг от друга, что, вероятно, позволяет считать их набором, принадлежащим одному владельцу. Учитывая характер предметов, можно предположить, что хозяин имел отношение к воинской сфере», — поделилась Ирина Алаева.

Другая находка — поселение абашевской культуры, существовавшей около четырех тысяч лет назад, и захоронение ребенка. Причем, как оказалось, мальчика уже успели ограбить.