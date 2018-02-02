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/ 24-летний челябинец поплатился за избиение полицейского в борьбе за газировку

24-летний челябинец поплатился за избиение полицейского в борьбе за газировку

Молодой человек получил условный срок.
вчера в 15:55
  |  Происшествия

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор 24-летнему местному жителю за причинение легкого вреда здоровью представителю правоохранительных органов. Летом прошлого года молодой человек попался во время попытки стащить из магазина напитки. В это время его остановил сотрудник полиции.

В суде установлено, что в июле 2017 года в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Ночь» двое участковых уполномоченных полиции у дома № 110 по Комсомольскому проспекту обнаружили осужденного и его приятеля, которые пытались похитить безалкогольную продукцию из холодильника. Осознавая, что перед ним находится сотрудник полиции в форменном обмундировании, осужденный нанес ему удар ногой и не менее 10 ударов руками в голову. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в виде 3 лет 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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Комментарии

Игорь
16:11, 02.02.2018
Тюрьмы видимо переполнены или высвобождают места для политических, раз за такое преступление судья выносит условные срок - отморозок, застигнутый полицейским врасплох при совершении грабежа наносит телесные повреждения и гуляет на свободе? Кого следующего он должен отмутузить, чтобы его изолировали из общества, президента? Скоро откровенных уголовников будут гладить по головке, а в тюрьмах сидеть одни блогеры и воспитатели детсада за репосты. В Росии Путина все с ног наголову перевернули.

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