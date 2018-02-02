/ 24-летний челябинец поплатился за избиение полицейского в борьбе за газировку

Молодой человек получил условный срок.

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор 24-летнему местному жителю за причинение легкого вреда здоровью представителю правоохранительных органов. Летом прошлого года молодой человек попался во время попытки стащить из магазина напитки. В это время его остановил сотрудник полиции.

В суде установлено, что в июле 2017 года в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Ночь» двое участковых уполномоченных полиции у дома № 110 по Комсомольскому проспекту обнаружили осужденного и его приятеля, которые пытались похитить безалкогольную продукцию из холодильника. Осознавая, что перед ним находится сотрудник полиции в форменном обмундировании, осужденный нанес ему удар ногой и не менее 10 ударов руками в голову. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в виде 3 лет 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

