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Борис Дубровский провел заседание антитеррористической комиссии

На нем были подведены итоги конкурса «Лучшее журналистское произведение на антитеррористическую тематику».
сегодня в 11:29
  |  Общество

Заседание антитеррористической комиссии провел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На нем были подведены итоги конкурса среди журналистов на лучшее произведение антитеррористической тематики в 2018 году. Также были рассмотрены вопросы подготовки специалистов по профилактике терроризма в органах исполнительной власти и местного самоуправления.

В конкурсе «Лучшее журналистское произведение на антитеррористическую тематику» в 2018 году поучаствовало большее количество изданий, а также выросло качество предоставляемых материалов, отметили при подведении итогов. Заявки подали 15 участников, из них 4 редакции СМИ, 11 авторов и авторских коллективов.

В трех номинациях было определено девять победителей. Номинации: «Печатные СМИ», «Электронные СМИ», «Интернет против террора».

В 2018 году конкурс не утратил интереса со стороны медиа-сообщества региона. Конкурс выявил расширение спектра информационных поводов и жанрового разнообразия. Получила подтверждение профессиональная системная работа журналистов газет «Сосновская нива», «Миасский рабочий», телерадиокомпаний ГТРК «Южный Урал» и Областное телевидение по освещению антитеррористической тематики. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

В номинации «Печатные СМИ» дипломы получили такие СМИ, как «Копейский рабочий», автор Татьяна Лебедева из газеты «Спектр», журналист газеты «Сосновская нива» Ираида Русакова. В номинации «Электронные СМИ» были отмечены коллектив ГТРК «Южный Урал», телеканал «Россия», автор Елена Мажаурова, «Нагайбакская неделя», а также Иван Сухоносов, радиоканал «Бизнес FM Челябинск». В номинации «Интернет против террора» дипломом наградили журналиста редакции газеты «Сосновская нива» Владимира Бреднева, Светлану Часову из Телерадиокомпании «Трехгорные вещательные системы», а также коллектив издания «Миасский рабочий.RU».

На заседании также был рассмотрен вопрос о профессиональной подготовке сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Доклад подготовила заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник управления государственной службы и противодействия коррупции Татьяна Язовских.

С 2016 года по программам, в рамках которых изучают обеспечение нацбезопасности, профилактики и противодействия проявлениям экстремизма в Челябинской области было обучено 26 государственных гражданских служащих, 95 муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.

В 2019 году во все программы профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих Челябинской области включены общие вопросы реализации государственной национальной политики в Российской Федерации. — сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос о внесении корректировок в положение и состав экспертного совета по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма и научного обеспечения деятельности антитеррористической комиссии Челябинской области. Он создан был в 2010 году.

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Комментарии

Мармышка
11:41, 06.03.2019
"Конкурс выявил расширение спектра информационных поводов и жанрового разнообразия" - не известно, какую цель преследовал этот конкурс. Но то, что СМИ стали писать обо все подряд, по поводу и без, при этом разными стилистическими жанрами...только засоряет интернет-пространство, в котором и так много ненужной информации. Среди такого количества статей получить реальную достоверную информацию не возможно. По той простой причине, что тупо устаешь ее искать.

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