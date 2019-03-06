/ Борис Дубровский провел заседание антитеррористической комиссии

Заседание антитеррористической комиссии провел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На нем были подведены итоги конкурса среди журналистов на лучшее произведение антитеррористической тематики в 2018 году. Также были рассмотрены вопросы подготовки специалистов по профилактике терроризма в органах исполнительной власти и местного самоуправления.
В конкурсе «Лучшее журналистское произведение на антитеррористическую тематику» в 2018 году поучаствовало большее количество изданий, а также выросло качество предоставляемых материалов, отметили при подведении итогов. Заявки подали 15 участников, из них 4 редакции СМИ, 11 авторов и авторских коллективов.
В трех номинациях было определено девять победителей. Номинации: «Печатные СМИ», «Электронные СМИ», «Интернет против террора».
В 2018 году конкурс не утратил интереса со стороны медиа-сообщества региона. Конкурс выявил расширение спектра информационных поводов и жанрового разнообразия. Получила подтверждение профессиональная системная работа журналистов газет «Сосновская нива», «Миасский рабочий», телерадиокомпаний ГТРК «Южный Урал» и Областное телевидение по освещению антитеррористической тематики. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.
В номинации «Печатные СМИ» дипломы получили такие СМИ, как «Копейский рабочий», автор Татьяна Лебедева из газеты «Спектр», журналист газеты «Сосновская нива» Ираида Русакова. В номинации «Электронные СМИ» были отмечены коллектив ГТРК «Южный Урал», телеканал «Россия», автор Елена Мажаурова, «Нагайбакская неделя», а также Иван Сухоносов, радиоканал «Бизнес FM Челябинск». В номинации «Интернет против террора» дипломом наградили журналиста редакции газеты «Сосновская нива» Владимира Бреднева, Светлану Часову из Телерадиокомпании «Трехгорные вещательные системы», а также коллектив издания «Миасский рабочий.RU».
На заседании также был рассмотрен вопрос о профессиональной подготовке сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Доклад подготовила заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник управления государственной службы и противодействия коррупции Татьяна Язовских.
С 2016 года по программам, в рамках которых изучают обеспечение нацбезопасности, профилактики и противодействия проявлениям экстремизма в Челябинской области было обучено 26 государственных гражданских служащих, 95 муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.
В 2019 году во все программы профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих Челябинской области включены общие вопросы реализации государственной национальной политики в Российской Федерации. — сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос о внесении корректировок в положение и состав экспертного совета по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма и научного обеспечения деятельности антитеррористической комиссии Челябинской области. Он создан был в 2010 году.