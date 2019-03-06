/ Борис Дубровский провел заседание антитеррористической комиссии

На нем были подведены итоги конкурса «Лучшее журналистское произведение на антитеррористическую тематику».

Заседание антитеррористической комиссии провел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На нем были подведены итоги конкурса среди журналистов на лучшее произведение антитеррористической тематики в 2018 году. Также были рассмотрены вопросы подготовки специалистов по профилактике терроризма в органах исполнительной власти и местного самоуправления.

В конкурсе «Лучшее журналистское произведение на антитеррористическую тематику» в 2018 году поучаствовало большее количество изданий, а также выросло качество предоставляемых материалов, отметили при подведении итогов. Заявки подали 15 участников, из них 4 редакции СМИ, 11 авторов и авторских коллективов.

В трех номинациях было определено девять победителей. Номинации: «Печатные СМИ», «Электронные СМИ», «Интернет против террора».

В 2018 году конкурс не утратил интереса со стороны медиа-сообщества региона. Конкурс выявил расширение спектра информационных поводов и жанрового разнообразия. Получила подтверждение профессиональная системная работа журналистов газет «Сосновская нива», «Миасский рабочий», телерадиокомпаний ГТРК «Южный Урал» и Областное телевидение по освещению антитеррористической тематики. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

В номинации «Печатные СМИ» дипломы получили такие СМИ, как «Копейский рабочий», автор Татьяна Лебедева из газеты «Спектр», журналист газеты «Сосновская нива» Ираида Русакова. В номинации «Электронные СМИ» были отмечены коллектив ГТРК «Южный Урал», телеканал «Россия», автор Елена Мажаурова, «Нагайбакская неделя», а также Иван Сухоносов, радиоканал «Бизнес FM Челябинск». В номинации «Интернет против террора» дипломом наградили журналиста редакции газеты «Сосновская нива» Владимира Бреднева, Светлану Часову из Телерадиокомпании «Трехгорные вещательные системы», а также коллектив издания «Миасский рабочий.RU».

На заседании также был рассмотрен вопрос о профессиональной подготовке сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Доклад подготовила заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник управления государственной службы и противодействия коррупции Татьяна Язовских.

С 2016 года по программам, в рамках которых изучают обеспечение нацбезопасности, профилактики и противодействия проявлениям экстремизма в Челябинской области было обучено 26 государственных гражданских служащих, 95 муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.

В 2019 году во все программы профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих Челябинской области включены общие вопросы реализации государственной национальной политики в Российской Федерации. — сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос о внесении корректировок в положение и состав экспертного совета по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма и научного обеспечения деятельности антитеррористической комиссии Челябинской области. Он создан был в 2010 году.