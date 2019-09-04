Ане Карповой необходима помощь в борьбе с тяжелым заболеванием

Медиахолдинг ОТВ объявляет сбор средств.

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При взгляде на эту улыбчивую и озорную девочку, сразу и не скажешь, что что-то не так. Но жизнь порой не справедлива. В жизнь полную эмоций и новых открытий маленькой Ане Карповой входить удается с трудом. Ей поставили неутешительный диагноз — ДЦП с задержкой развития. Чтобы полностью восстановиться, девочке необходимо постоянное лечение. Медиахолдинг ОТВ призывает помочь Ане и объявляет сбор средств.

«Поставили диагноз в год вследствие родовой травмы и начали проходить курс лечения в начале весны этого года. Был первый, прошли второй. Начали больше ходить. Спина вообще у нас укрепилась, сидит без поддержек, может долго сидеть, ползает», — поделилась Наталья Карпова, мама Ани.

Полгода назад мама девочки не могла и представить, что дочь будет делать такие успехи. Два курса реабилитации определенно пошли ей на пользу. Помимо улучшений в движениях, Аня преуспела и в умственном развитии. Девочка начала говорить, научилась считать и активно играет с куклами. Врачи твердо убеждены, что у Ани есть все шансы на восстановление.

«Сейчас она научилась сидеть, вставать, это дается огромными усилиями и огромным трудом, потому что высокий мышечный тонус очень мешает ей, но она старается», — рассказывает Наталья Токарь, врач-невролог НИИ педиатрии и неврологии.

Старается не только Аня, но и ее мама. Наталья делает все, что в ее силах, чтобы у единственной дочери появился шанс на полноценную жизнь обычного ребёнка. Не жалеет ни сил, ни времени, ни денег. Правда, средств катастрофически не хватает. При этом все понимают, что сейчас нельзя останавливаться. Организм Ани начал перестраиваться, и есть вероятность, что смогут восстановиться многие функции, и малышка станет вполне здоровым ребенком. Главное сейчас: помочь Анечке и её маме не опустить руки.

Чтобы поддержать Аню Карпову, нужно отправить смс со словом «Феникс» и суммой, которую хотите перевести, на короткий номер 900. Деньги спишутся с банковской карты Сбербанка, привязанной к Вашему мобильному телефон. Сумма к сбору составляет 55 000 рублей. На момент публикации собрано было 7 180.