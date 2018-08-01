/ Южноуралец запустил международный проект для сохранения воспоминаний больных Альцгеймером

Пораженным болезнью помогают пользователи соцсетей.

Международный проект «Memory Donation» в поддержку страдающих болезнью Альцгеймера запустил южноуралец Евгений Подергин. Молодой человек не мог не среагировать на проблему отсутствия информации о болезни, когда его родной дедушка столкнулся с Альцгеймером. Как рассказал Евгений, все врачи называли причиной возникновения деменции возраст, и советовали просто смириться. Понятных инструкций, как вести себя с заболевшим, как ему помочь, не находилось. Теперь их созданием займется международная структура Alz. Assos и ее российский центр.

Основные цели и задачи AlzRus — повышение осведомленности общества о проблеме деменции и в частности болезни Альцгеймера; содействие повышению профессиональной подготовке медицинского персонала, работающего по профилю лечения деменций; информационная, моральная и психологическая помощь и поддержка родственников и других лиц, оказывающих уход за больными деменцией. — рассказал сайту «Первый областной» Евгений Подергин.

Финансовую помощь AlzRus после запуска проекта смогут оказать все, не потратив при этом ни копейки. Смысл «Memory Donation» в том, что люди начинают делиться своими воспоминаниями и сохраняют их для тех, кто с каждым днем все быстрее их теряет.

Каждый, кто хочет помочь больным деменцией, нужно зарегистрироваться на британском сервисе лицензирования контента Lobster и выбрать «донорскую» соцсеть. Публикуя там фото с хэштегом #memorydonation, пользователь автоматически дает разрешение на покупку публикаций. А вырученные средства как раз идут местному отделению Alzheimer’s Association.

Доступ к результатам кампании будут иметь абсолютно все, вне зависимости от регионального положения. На вырученные средства AlzRus разрабатывает материалы, методологии, советы для опекунов и близких больных людей, чтобы максимально нивелировать воздействие болезни. Все это написано понятным языком, простым для восприятия любым человеком. — продолжил Евгений Подергин.

Проект был запущен меньше месяца назад, но уже больше 30 тысяч фотографий и видео попали на сервис Lobster с хэштегом #memorydonation. Южноуралец Евгений Подергин надеется, что в скором времени к его движению полноценно присоединятся Англия, США и Аргентина.