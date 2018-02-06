/ Челябинцы приспособили унитаз под баскетбольное кольцо

«Спортивный снаряд» расположился на ЧТЗ.

Житель Челябинска поделился снимком унитаза, прикрепленного на месте баскетбольного кольца в одном из дворов в Тракторозаводском районе. Объект, по словам автора фото, расположен на улице Мамина. Неизвестные подняли сантехнику на высоту нескольких метров.

Русская смекалка у нас развита на все 200%. — прокомментировал автор фото Дмитрий Бирюков.

Поле публикации снимка пользователи начали активно задаваться рядом вопросов. Например, каким образом унитаз попал на такую высоту, кто оказался тем самым силачом и под воздействием чего появился такой необычный объект в обычном дворе.

